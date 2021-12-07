Двоих жителей Ямала отправили под стражу за производство наркотиков

Двоих жителей Нового Уренгоя приговорили к заключению за производство и сбыт наркотических веществ. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Злоумышленники создали нарколабораторию. В период с мая по декабрь 2020 года они производили мефедрон, который реализовывали в округе.

Всего из лаборатории изъяли более 140 граммов наркотика и 17 граммов прекурсоров. Наркодилеров приговорили к заключению в колонии строгого режима. Мужчину отправили за решетку на 12 лет и семь месяцев, женщину — на 11 лет.