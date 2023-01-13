Криминал 13 января 2023, 12:39 Двоих жителей Ижевска осудили за организацию казино

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Двое жителей Ижевска получили условные сроки за организацию незаконного казино. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Как установили следователи, в период с октября 2021 года по август 2022 года 23-летние злоумышленники организовали подпольное игорное заведение. Оно располагалось на улице Ворошилова в доме № 29. Игры организовали с помощью компьютеров и интернет-сервисов.

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Один из мужчин получил год условного заключения. Другого приговорили к 1,5 года условно.

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