06 июля 2023, 17:43
Двоих жителей города Шахты заподозрили в похищении детей
Двоих жителей города Шахты заподозрили в похищении и продаже детей, а также мошенничестве. Теперь злоумышленники предстанут перед судом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.
Мужчины представлялись сотрудниками социальных служб и приходили к одиноким малоимущим матерям, у которых не получалось воспитывать детей должным образом. Угрозами и уговорами они забирали детей из семьи.
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Таким образом они похитили 10-месячного ребенка из поселка Углеродского, а также двух мальчиков трех и семи лет из поселка Тополевого. Детей передали в Свердловскую, Самарскую и Ульяновские области.
В ходе следственных действий детей удалось разыскать и вернуть домой.
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