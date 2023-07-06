Криминал 06 июля 2023, 17:43 Двоих жителей города Шахты заподозрили в похищении детей

Читать 360tv в

Двоих жителей города Шахты заподозрили в похищении и продаже детей, а также мошенничестве. Теперь злоумышленники предстанут перед судом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

Мужчины представлялись сотрудниками социальных служб и приходили к одиноким малоимущим матерям, у которых не получалось воспитывать детей должным образом. Угрозами и уговорами они забирали детей из семьи.

Реклама

Таким образом они похитили 10-месячного ребенка из поселка Углеродского, а также двух мальчиков трех и семи лет из поселка Тополевого. Детей передали в Свердловскую, Самарскую и Ульяновские области.

В ходе следственных действий детей удалось разыскать и вернуть домой.