Криминал 06 марта 2023, 22:29 Двоих участников движения АУЕ осудили за дебош в здании техникума

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Двоих участников движения АУЕ* осудили в Чите. Злоумышленники устроили дебош в общежитии одного из местных техникумов. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Ситуация произошла в ноябре 2021 года. Двое пьяных мужчин и 13 подростков выбили в здании межэтажные двери, а также угрожали воспитателям, а также озвучивали различные лозунги. Не остановило злоумышленников даже прибытие сотрудников органов.

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*АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация.

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