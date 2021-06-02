Двоих цыган обвинили в убийстве пенсионера и попытке сжечь тело

Двоих цыган обвинили в убийстве 83-летнего пенсионера и попытке сжечь его тело с признаками насильственной смерти. Труп был обнаружен в Людиновском районе Калужской области, написало РИА ФАН.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала представителей цыганской диаспоры 39 и 33 лет. Они давали противоречивые показания и обвиняли в содеянном друг друга. Следователи обнаружили доказательства вины обоих задержанных.

Результаты проверки показали, что подозреваемые вломились в жилое помещение с целью наживы, и их заметил хозяин. Злоумышленники избили мужчину, а после начали душить. После этого они попытались скрыть факт убийства. Цыгане связали пенсионеру ноги, подожгли матрас и включили газ. Соседи заметили признаки пожара и вызвали спасателей.

Уточняется, что подозреваемые украли у жертвы мобильный телефон и 6,5 тысячи рублей.