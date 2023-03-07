Криминал 07 марта 2023, 16:21 Двоих производителей мефедрона приговорили к сроку в Новосибирской области

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В Новосибирской области осудили двоих братьев, которые занимались изготовлением мефедрона в особо крупном размере. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УФСБ России по региону.

Сотрудники органов выяснили, что двое злоумышленников создали нарколабораторию, в которой производили мефедрон. Вещества они планировали продавать через интернет и распространять в Красноярском крае с помощью закладок.

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У братьев изъяли более восьми килограммов веществ. Еще 4,5 килограмма наркотиков нашли в автомобиле одного из нарушителей. В результате мужчин приговорили к срокам продолжительностью девять и 6,5 года в исправительной колонии строгого режима.

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