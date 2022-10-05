Двоих петербуржцев приговорили к штрафу и условному сроку за незаконную рыбалку | 360°

Криминал 05 октября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

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Viber Двоих петербуржцев приговорили к штрафу и условному сроку за незаконную рыбалку

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Двоих жителей Санкт-Петербурга осудили за незаконную рыбалку на Большой Неве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Ситуация произошла в ночь на 31 марта. С помощью резиновой лодки они подплыли к месту нереста судака и с помощью сети выловили 23 рыбы. Стоимость каждой составила около 6,6 тысячи рублей. Кроме того, они поймали два сига стоимостью 7,2 тысячи рублей и густера ценой в 1 тысячу рублей.

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Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Одного из мужчин приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей, а другого к условному заключению сроком на год.

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