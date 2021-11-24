Двоих мужчин задержали в Саратове по подозрению в убийстве знакомого

В Саратове задержали двоих мужчин. Следовали предполагают, что они убили своего знакомого в Кировском районе города. Об этом сообщили Nation News.

По версии полиции, 41-летний мужчина попросил временно пожить у 71-летнего знакомого. В один из вечеров хозяин жилища выпивал вместе с 58-летним другом. Временный житель также присоединился к застолью. Позже мужчины заявили, что квартирант распускает про них слухи. Между собутыльниками завязался конфликт, после чего злоумышленники избили 41-летний мужчину стулом и разводным ключом. Он скончался от полученных травм.