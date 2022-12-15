Криминал 15 декабря 2022, 18:44 Двоих мужчин осудят за нападение с ножом на незнакомку в Ростове-на-Дону

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Двое злоумышленников напали на незнакомую 35-летнюю с использованием туристических ножей. Ситуация произошла на парковке дома в переулке Доломановский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УСКР по региону.

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Нападение случилось в октябре 2022 года. Мужчины ограбили пострадавшую. Спустя время их удалось задержать в Воронежской области. При этом оба злоумышленника ранее уже привлекались к ответственности. Сотрудники органов передали материалы дела в суд. Нападавшим грозит до десяти лет заключения.