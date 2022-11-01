Двоих мужчин обвинили в убийстве пенсионера в Ялте | 360°

Криминал 01 ноября 2022, 19:12 Двоих мужчин обвинили в убийстве пенсионера в Ялте

Читать 360tv в

Уголовное дело завели на двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве пенсионера в Ялте. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, сначала злоумышленники устроили драку с двумя братьями. Отец последних увидел это и пригрозил вызвать полицию. После завершения конфликта братья отправились в больницу, а их оппоненты напали на их отца.

Реклама

«В это время нападавшие, воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один в доме, проникли в его жилище, где нанесли ему несколько ударов в область головы несовместимых с жизнью», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Пострадавший скончался, злоумышленники скрылись. Позже им вынесли обвинение в убийстве. Расследование продолжается.