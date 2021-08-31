Двоих мужчин будут судить за похищение человека на Кубани

Жителя Краснодарского края похитили и чуть не довели до самоубийства. Двоих его похитителей будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Пострадавший купил машину у своего знакомого. После того, как он выплатил всю сумму за машину, знакомый продолжил вымогать у него деньги. В результате он и его сообщник похитили мужчину.

Потерпевшего насильно держали в доме и требовали полмиллиона рублей. В результате он отдал похитителям 450 тысяч и купил одному из них iPhone. В какой-то момент пострадавший попытался покончить с собой, но его спасли.

На похитителей завели уголовное дело. Вскоре их будут судить.