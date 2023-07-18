Криминал 18 июля 2023, 17:24 Двоих конокрадов задержали в Читинской области

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Сотрудники полиции задержали 35-летнего и 62-летнего жителей Читы. Мужчин заподозрили в краже лошади с вольного выпаса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

Хозяин животного заметил, что с выгула домой вернулись не все лошади, одной не хватало. Тогда он обратился в полицию. Как установили следователи, злоумышленники украли лошадь для того, чтобы продать ее мясо. Они забили животное неподалеку от места выгула. Против подозреваемых возбудили уголовное дело из-за кражи.