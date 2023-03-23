Криминал 23 марта 2023, 21:14 Двоих девушек, которые в пьяном состоянии осквернили Вечный огонь в Саратове, задержали

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Две жительницы Саратова в состоянии опьянения осквернили Вечный огонь в центре города. Злоумышленниц задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Преступление девушки совершили у памятника Борцам революции 1917 года на Театральной площади. Известно это стало после того, как местный житель обратился в полицию и предоставил видеоролик, на который попал момент происшествия. Спустя время девушек задержали. Одна из них призналась в содеянном и раскаялась. Ее арестовали на пять суток. Со второй девушкой провели профилактическую беседу.