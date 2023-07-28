Криминал 28 июля 2023, 17:26 Двоих бывших заключенных из Петербурга задержали по подозрению в смертельном избиении

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Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих бывших заключенных, которых заподозрили в смертельном избиении 60-летнего мужчины. Об этом сообщила Neva.Today.

Врачи госпитализировали мужчину с судорогами и нарушениями мозгового кровообращения из квартиры на 9-й Советской улице. Спустя месяц он умер в больнице от множественных травм головы, перела основания черепа, а также кровоизлияния в мозг. Полиция возбудила уголовное дело.

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Спустя время сотрудники органов задержали 29-летнего безработного мужчину и 50-летнего бездомного мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть.