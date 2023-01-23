Криминал 23 января 2023, 21:01 Двоих бывших сотрудников полиции из Краснодарского края осудили за фальсификацию улик

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Двоих бывших сотрудников полиции из Краснодарского края приговорили к заключению за превышение должностных полномочий. Мужчины фальсифицировали улики. Об этом сообщили Nation News.

Как установили следователи, злоумышленники для того, чтобы улучшить раскрываемость преступлений в своем округе, решили подделать улики. Они встретились с мужчиной, который ранее был судим, и предложили ему дать ложные показания против своего друга. В случае отказа они пригрозили пострадавшему новым сроком.

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После они подстроили изъятие запрещенных веществ и составили ложный рапорт. Задержанного осудили на четыре года заключения, однако спустя время суд оправдал его. Бывших полицейских приговорили к срокам на 3,5 года.

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