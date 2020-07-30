Двоих блогеров задержали в Подмосковье за вымогательство. Видео

Сотрудники спецотряда быстрого реагирования задержали YouTube-блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова в Подмосковье. Их обвиняют в вымогательстве полутора миллионов рублей у сотрудника ДПС.

«Установлено, что один из злоумышленников под предлогом нераспространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника правоохранительных органов, потребовал от полицейского передать ему 1,5 миллиона рублей», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Какую именно информацию грозились распространить блогеры, не уточняется. Второму обвиняемому вменяют нарушение общественного порядка в Люберцах. По версии следователей, он намеренно повредил дорогостоящую иномарку. Сами задержанные отвергают версию о вымогательстве.

Блогеры часто выезжали в отделения полиции, где устраивали провокации и собирали информацию. Затем видео с выездов они публиковали в интернете.