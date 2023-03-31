Криминал 31 марта 2023, 16:29 Двое злоумышленников украли 15 миллионов рублей из багажника машины в Краснодаре

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Двоих мужчин из Воронежа и Волгограда заподозрили в краже 15 миллионов рублей из багажника автомобиля в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю.

Пострадавший припарковал свой автомобиль на парковке торгового центра. Когда он вернулся, то не обнаружил 15 миллионов рублей, которые хранились в багажнике. При этом следов взлома на транспортном средстве не было.

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Спустя время по подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего жителя Волгограда и 39-летнего приезжего из Воронежа. Против них возбудили уголовные дела по статье «Кража».