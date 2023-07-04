Криминал 04 июля 2023, 18:03 Двое злоумышленников привезли в Челябинскую область 10 килограммов наркотиков

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Сотрудники полиции Челябинской области накрыли крупный канал продажи наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального Управления ФСБ России.

Ситуация произошла в мае 2022-го года. Двоих жителей Забайкальского края и Челябинской области задержали с 10-ю килограммами запрещенных веществ. Наркотики они планировали распространять на территории Уральского федерального округа. Против мужчин возбудили уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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Один из злоумышленников получил семь лет в исправительной колонии строгого режима. Второй отправится в колонию общего режима на шесть лет.