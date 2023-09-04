04 сентября 2023, 17:30
Двое жителей Забайкальского края подожгли дом собутыльников из-за обиды
В Забайкальском крае 35-летняя женщина и 21-летний молодой человек устроили поджог дома своих собутыльников из-за обиды. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.
Накануне злоумышленники пришли в гости к 48-летнему мужчине и его 47-летней сожительнице. Компания начала распивать алкоголь. В какой-то момент между ними завязалась ссора.
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Хозяева дома легки спать, а ночью почувствовали запах дыма и выбежали из дома. Они вызвали полицейских, которые установили, что возгорание началось с наружной стены дома. Сотрудники органов предположили, что кто-то устроил поджог.
Спустя время удалось найти подозреваемых. Их доставили в отдел полиции, где молодой человек и женщина признались, что устроили поджог из-за обиды. Против них возбудили уголовное дело.
Поджоги
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