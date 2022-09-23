Двое жителей Волгограда продали участок муниципальной земли по поддельным документам | 360°

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Двое жителей Волгограда продали участок муниципальной земли по поддельным документам

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Двое мужчин смогли продать муниципальный участок в Ворошиловском районе Волгограда. Для своих целей мошенники подделали документы. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

Ситуация произошла ​в декабре 2020 года. Злоумышленники 26 и 47 лет сделали фальшивое свидетельство о наследовании. С помощью него они получили участок своего друга, который располагался на улице Новоузенской в Волгограде. Полученную землю мужчины продали за 1 миллион рублей. При этом территория являлась муниципальной.

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Против них возбудили уголовные дело. Теперь мужчинам грозит до шести лет заключения в колонии.

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Мошенничество

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