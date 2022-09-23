Двое жителей Удмуртии похитили и сожгли автомобиль после употребления спиртного | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Криминал

23 сентября 2022, 21:34

Двое жителей Удмуртии похитили и сожгли автомобиль после употребления спиртного

Читать 360tv в

Двоих жителей Удмуртии заподозрили в угоне и поджоге автомобиля, который принадлежал 72-летнему жителю поселка Кез. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Хозяин машины собирался на рыбалку, из-за чего оставил ВАЗ-2107 открытым. Однако, вернувшись, машину пострадавший не застал. Ему удалось найти ее лишь спустя несколько часов.

Реклама

Сотрудники органов установили, что открытую машину обнаружили двое молодых людей в состоянии опьянения. Они угнали ее без ключей, однако в какой-то момент попали в кювет. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники решили поджечь автомобиль.

Реклама

«Все свои противоправные деяния при этом злоумышленники записывали на видео смартфона», — отметили в ведомстве.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама