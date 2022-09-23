Двое жителей Удмуртии похитили и сожгли автомобиль после употребления спиртного | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Двое жителей Удмуртии похитили и сожгли автомобиль после употребления спиртного

Читать 360tv в

Двоих жителей Удмуртии заподозрили в угоне и поджоге автомобиля, который принадлежал 72-летнему жителю поселка Кез. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Хозяин машины собирался на рыбалку, из-за чего оставил ВАЗ-2107 открытым. Однако, вернувшись, машину пострадавший не застал. Ему удалось найти ее лишь спустя несколько часов.

Реклама

Сотрудники органов установили, что открытую машину обнаружили двое молодых людей в состоянии опьянения. Они угнали ее без ключей, однако в какой-то момент попали в кювет. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники решили поджечь автомобиль.

Реклама

«Все свои противоправные деяния при этом злоумышленники записывали на видео смартфона», — отметили в ведомстве.

0 0 0 0 0 0