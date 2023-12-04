Криминал 04 декабря 2023, 16:00 Двое жителей Сургута предстанут перед судом за организацию азартных игр

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Суд рассмотрит дело двух жителей Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, которые организовали подпольное казино. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемые проводили азартные игры в нежилом помещении города с августа 2021 года по февраль 2022. Они занимались подбором персонала и организацией деятельности клуба.

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Отмечается, что за все время работы подпольного казино местные жители заработали более 1,4 миллиона рублей.