Криминал 30 декабря 2022, 14:34 Двое жителей Пензенской области убили мужчину и скинули его тело в реку

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Двое жителей Бессоновского района Пензенской области задушили своего приятеля, после чего выкинули его тело в реку. Уголовное дело в их отношении направили в суд, сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По данным следствия, в декабре прошлого года несколько человек распивали алкогольные напитки, в результате чего между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Двое молодых людей стали избивать приятеля, затем загрузили его в багажник и отвезли к реке.

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Побои продолжили и у водоема. Обвиняемые задушили мужчину и сбросили его тело в реку. В настоящий момент дело направили в суд.

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