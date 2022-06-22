Двое жителей Новосибирска пойдут под суд за похищение людей и вымогательство

Двоих жителей Новосибирска заподозрили в похищении людей и вымогательстве по предварительному сговору. Теперь молодые люди пойдут под суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Новосибирской области.

По версии следователей, первое преступление злоумышленники совершили 14 сентября 2021. Молодые люди 20 и 21 года похитили 22-летнего парня, который находился на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Фигуранты дела возили пострадавшего по городу и требовали от него 350 тысяч рублей, угрожая и применяя физическое насилие.

Следом они совершили аналогичное преступление против 18-летнего парня. У второго пострадавшего вымогали 20 тысяч рублей.

Свою вину парни не признали. Уголовные дела направлено в Заельцовский районный суд.