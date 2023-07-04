Криминал 04 июля 2023, 17:02 Двое жителей Новосибирска пойдут под суд за убийство собутыльника

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Двоих жителей Новосибирска будут судить. Мужчин подозревают в убийстве собутыльника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в январе 2023 года на территории Кировского района. Мужчины втроем распивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились «по незначительному поводу» и развязали драку. В результате злоумышленники убили своего оппонента. Тело погибшего они вывезли на автомобиле и погрузили его в воду под лед реки Тула.

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Подозреваемых задержали. Их дело передали в суд.