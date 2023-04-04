Криминал 04 апреля 2023, 00:57 Двое жителей Кузбасса попытались изнасиловать девушек, дав им наркотики

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Двоих жителей Новокузнецка 34 и 38 лет приговорили к заключению. Мужчины склоняли девочек-подростков к употреблению наркотиков, а после попытались изнасиловать их. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленники познакомились с двумя девушками 14-ти и 15-ти лет на берегу реки в Кузнецком районе в августе 2021 года. Один из мужчин уговорил девушек принять наркотические вещества, а после попытался изнасиловать одну из пострадавших. Девушка смогла вырваться и попросила помощи у прохожих. Следствие доказало причастность двоих мужчин к преступлению.

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«Приговором суда 34-летнему осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, 39-летнему — 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — отметили в ведомстве.