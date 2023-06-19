Криминал 19 июня 2023, 15:37 Двое жителей Кургана попытались убить соседку и ее внуков из-за вытоптанного огорода

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Двое жителей села Колесниково Курганской области попытались убить соседку и ее внуков из-за того, что их коровы вытоптали огород. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как установили полицейские, 37-летний мужчина и 25-летняя женщина ворвались к своим соседям, облили бензином 59-летнюю женщину, 17-летнего подростка и восьмилетнюю девочку и попытались поджечь.

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Пенсионерка смогла отбиться от злоумышленников и вызвать полицию. Сотрудники органов задержали нападавших и возбудили уголовное дело.