Двое жителей Ярославской области обворовывали пенсионеров в Мордовии

Мужчина и женщина из Ярославской области уехали в Мордовию, чтобы там обворовывать пенсионеров. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на УМВД России по региону.

По данным сайта «Дни.ру», именно кражи были основной целью переезда. Они заходили в квартиру под видом сотрудников Горводоканала и не заметно забирали деньги хозяев. Чтобы те не сразу обнаружили кражу, настоящие купюры они заменяли «билетами банка приколов».

В итоге за один день они успели похитить 178 тысяч рублей и сразу покинуть регион. Суд приговорил мужчину в двум годам условно, а женщину к году и шести месяцам условно.