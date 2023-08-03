Криминал 03 августа 2023, 11:12 Двое жителей ЯНАО предстанут перед судом за распространение наркотиков

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В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном распространении наркотиков в составе преступной группы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, 19-летний парень и несовершеннолетний участник получали запрещенные вещества у организатора группы. Затем обвиняемые сбывали наркотики в городе Надыме с помощью тайников-закладов.

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Отмечается, что сотрудники полиции задержали участников преступной группы 8 марта.