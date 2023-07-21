Криминал 21 июля 2023, 19:57 Двое жителей Ижевска предстанут перед судом по делу о грабеже и изнасиловании 19-летней давности

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Полицейские Ижевска завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и ограблении, которые произошли 19 лет назад. Теперь двое фигурантов дел предстанут перед судом. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установили следователи, в 2004 году в ночь с 23 на 24 апреля на территории Ленинского района двое мужчин напали на 20-летнюю девушку. Они изнасиловали ее, а также совершили иные насильственные действия сексуального характера. Кроме того, они угрожали пострадавшей убийством. После этого они похитили у девушки имущество.

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Спустя годы полицейским удалось обнаружить совпадение генотипов при анализе следов с места преступления. Сейчас уголовное дело направили в прокуратуру.