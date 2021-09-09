Двое жителей Иркутска подожгли автомобиль с ребенком

Подозреваемые в попытки убийства шестилетней девочки в рабочем поселке Маркова объявлены в федеральный обыск. Об этом сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, утром 7 сентября, предварительно сговорившись, подозреваемые подъехали на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета к парковке здания на улице Верхняя в микрорайоне Николов посад в поселке Маркова.

Один из участников нападения облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, где в этот момент находилась шестилетняя девочка. После этого он поджег машину и скрылся с места происшествия.

«Умысел подозреваемых не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку малолетняя, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля», — отметили в ведомстве.

Подозреваемыми оказались жители города Иркутска — 41-летняя Ирина Маценко и ее брат, 53-летний Дмитрий Маценко.

«В настоящее время они объявлены в федеральный розыск», — подчеркнули в СК.

В их отношении открыто уголовное дело о покушении на убийство малолетней. Расследование дела продолжается.