Криминал 06 июля 2023, 17:40 Двое жителей Челябинской области предстанут перед судом за убийство инвалида

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Суд рассмотрит дело двух жителей Челябинской области, которые обвиняются в жестоком убийстве инвалида. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, весной прошлого года местный житель вместе со своим несовершеннолетним приятелем пытками заставили потерпевшего сообщить им PIN-код банковской карты. Обвиняемые вывезли инвалида в лес, после чего убили его.

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Отмечается, что местным жителям может грозить до 20 лет лишения свободы.