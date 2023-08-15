Криминал 15 августа 2023, 18:43 Двое жителей Челябинска, выбросивших младенца в мусорный бак, предстанут перед судом

Читать 360tv в

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бездомной пары, пытавшейся избавиться от новорожденного ребенка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным следствия, женщина родила девочку в подвале под лестницей на улице Красной. Она приняла решение избавиться от ребенка, и ее сожитель завернул новорожденного в полиэтиленовый пакет и отнес в мусорный бак.

Реклама

Отмечается, что девочку обнаружили прохожие, ее отвезли в больницу с переохлаждением.