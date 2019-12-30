Двое в масках ограбили «Пятерочку» в Нахабине

В Московской области налетчики в масках похитили 820 тысяч рублей из «Пятерочки». Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, грабители были вооружены монтировкой.

По данным источника, ограбление произошло в магазине «Пятерочка» на Красноармейской улице в поселке Нахабино Красногорского городского округа. В этот момент в магазине находились кассир и два грузчика.

Двое неизвестных в масках с прорезями для глаз, угрожая монтировкой сотрудникам, проникли в магазин и забрали кассовую кассету с выручкой из открытого сейфа. Уточняется, что магазин не был оборудован охранной сигнализацией.

Правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже.