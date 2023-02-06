Криминал 06 февраля 2023, 21:47 Двое угонщиков автомобиля из Омской области сами сдались полиции

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Двое молодых людей из Омской области угнали автомобиль, попали на нем в кювет, а после самостоятельно сдались полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В полицию обратился 59-летний житель села Бражниково, который рассказал, что накануне из гаража медицинской организации, в которой он работает, угнали автомобиль Lada. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

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Угнанный автомобиль сотрудники органов обнаружили в кювете в 12 километрах от гаража. А спустя время им позвонили двое мужчин 19 и 26 лет, которые признались, что выкрали машину, находясь в нетрезвом состоянии. Во время поездки они попали в кювет и, увидев проезжавшую машину полиции, решили спрятаться в лесу. Однако во время побега они заблудились, замерзли и решили попросить у сотрудников органов их найти.

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Злоумышленников отыскали и возбудили против них уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь им грозит до семи лет заключения.