Двое студентов из Петербурга попытались обманом заработать на дезинфекции. Не получилось

В Санкт-Петербурге двое находчивых студентов предлагали жителям квартир провести дезинфекцию за три тысячи рублей. Судя по изъятым баллонам, бороться с вирусами они планировали с помощью жидкости для очистки карбюратора.

Полицию вызвали жители квартир в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Они сообщили, что к ним пришли двое молодых людей: один — в форме полицейского, другой — в медицинском халате.

Студенты сами не смогли объяснить, что они придумали и зачем.

«Честно говоря, сам до конца не понимаю. Потому что не проработано, не продумано. Основной цели и идеи не было, поэтому ничего не произошло, поэтому ничего не сделали, в общем-то», — сказал полицейским один из задержанных.

Второй добавил, что они не успели ничего сделать, даже не предложили дезинфекцию.

Полицейские изъяли у студентов тетрадь, баночки с жидкостью для очистки карбюратора.

Источник фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, в отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Их оставили под подпиской о невыезде.