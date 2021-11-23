Двое школьников пытались распространять наркотики в Ростовской области
СКР: двое несовершеннолетних закладчиков задержаны в Ростовской области
Двое подростков задержаны с партией наркотиков в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
Одному из них оказалось 16 лет, а второму 17. Они хотели подработать, распространяя запрещенные вещества. В результате их задержали после первой же попытки.
Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, который вовлек подростков в продажу наркотиков.