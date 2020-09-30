Двое ряженых угрожали прохожей на Арбате игрушечным пистолетом

Двое мужчин решили прогуляться по Арбату в необычных костюмах. Просто дышать воздухом им показалось мало, поэтому затейники напугали случайную прохожую.

Женщина пожаловалась на поведение незнакомцев полиции днем 29 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Она заявила, что к ней приставал одетый в серебристое мужчина. При нем был похожий на пистолет предмет.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двух человек — в золотом и серебряном костюмах, — которые объяснили, что произошло. Они отправились на прогулку, взяв с собой ручные поделки в виде пистолетов. «Оружие» было вырезано из дерева.

В полиции проверили граждан по учетным базам и, не обнаружив ничего подозрительного, отпустили их. В письменном виде никто заявление на них не подал. Проводится проверка.