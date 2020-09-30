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    30 сентября 2020, 13:44

    Двое ряженых угрожали прохожей на Арбате игрушечным пистолетом

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    Двое мужчин решили прогуляться по Арбату в необычных костюмах. Просто дышать воздухом им показалось мало, поэтому затейники напугали случайную прохожую.
    Двое ряженых угрожали прохожей на Арбате игрушечным пистолетом

    Женщина пожаловалась на поведение незнакомцев полиции днем 29 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Она заявила, что к ней приставал одетый в серебристое мужчина. При нем был похожий на пистолет предмет.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двух человек — в золотом и серебряном костюмах, — которые объяснили, что произошло. Они отправились на прогулку, взяв с собой ручные поделки в виде пистолетов. «Оружие» было вырезано из дерева.

    В полиции проверили граждан по учетным базам и, не обнаружив ничего подозрительного, отпустили их. В письменном виде никто заявление на них не подал. Проводится проверка.

    Новости SMI.FM