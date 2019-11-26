Двое полицейских пострадали, разнимая супружескую ссору
В городе Озерск Челябинской области мужчина ранил ножом двух полицейских. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.
Накануне после ссоры с пьяным супругом жительница Озерска отправилась в полицию. Когда она написала заявление на мужа и вышла на улицу, он уже ждал ее снаружи. Конфликт разгорелся с новой силой.
Проезжавший мимо наряд полиции вмешался в происходящее. Мужчина отреагировал агрессивно и бросился на хранителей правопорядка с ножом. Полицейские обезвредили дебошира и отправили в ИВС, но перед этим получили ножевые ранения. Пострадала и супруга злоумышленника.
В отношении жителя Озерска возбудили уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти.
Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Их жизни ничто не угрожает.