Двое полицейских пострадали, разнимая супружескую ссору

Накануне после ссоры с пьяным супругом жительница Озерска отправилась в полицию. Когда она написала заявление на мужа и вышла на улицу, он уже ждал ее снаружи. Конфликт разгорелся с новой силой.

Проезжавший мимо наряд полиции вмешался в происходящее. Мужчина отреагировал агрессивно и бросился на хранителей правопорядка с ножом. Полицейские обезвредили дебошира и отправили в ИВС, но перед этим получили ножевые ранения. Пострадала и супруга злоумышленника.

В отношении жителя Озерска возбудили уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти.

Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Их жизни ничто не угрожает.