Криминал 15 декабря 2023, 13:07 Двое подростков в Москве похитили тую, приняв ее за ель Двух подростков задержали за кражу туи на проспекте Буденного в Москве Freepik

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В Москве двух молодых людей задержали за кражу дерева, которое они планировали использовать как новогоднюю елку. Декоративную тую они вырвали с газона на Буденновском проспекте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации правоохранителей, юноши заметили живое дерево и решили похитить его. Злоумышленники перелезли через ограду, выкопали дерево и перекинули его через забор, затем донесли до своего дома и затащили в квартиру.

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Правоохранительным органам удалось найти грабителей и похищенное дерево, которое оказалось туей стоимостью более 5,7 тысячи рублей. Оно находилось в квартире одного из молодых людей.

На похитителей, 17 и 18 лет, завели уголовное дело по статье о краже.

Ранее пожилую москвичку обвинили в краже iPhone у другой пенсионерки в автобусе. Полицейские задержали 79-летнюю подозреваемую.