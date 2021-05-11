Дети и учитель погибли при нападении на казанскую школу. Прямая трансляция происходящего в гимназии

Молодой человек во вторник утром устроил вооруженное нападение на школу №175 на улице Файзи в Казани. Жертвами стали восемь человек. «360» ведет прямую трансляцию с места трагедии.

Звуки стрельбы и взрыва дети услышали, когда были на уроке. Им поступил сигнал укрыться. Они бросились на пол. Некоторые в панике выпрыгивали из окон. Часть учащихся эвакуировали из здания пожарные и ОМОН.

Ранения получили 12 человек. Сейчас они находятся в больнице. Их возраст и характер травм уточняются. Среди погибших учительница и восемь школьников. На место происшествия направлены около 20 бригад скорой помощи, экстренные службы города, правоохранители и сотрудники МЧС. Сюда же выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Стрелок был задержан. Информацию об этом подтвердили в МВД республики. Ему 19 лет. В Татарстане введен режим контртеррористической операции, входы во все учебные заведения закрыты. Полиция устанавливает все обстоятельства нападения. Выясняется, есть ли у подростка сообщники.