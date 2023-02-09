Криминал 09 февраля 2023, 18:32 Двое подростков украли у мужчины 10 коробок обуви на северо-западе Петербурга

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В Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних, вооруженных газовым баллончиком, подбежали к мужчине и украли у него 10 коробок с обувью. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина переходил пешеходный переход, держа в руках свои покупки. К нему подбежали подростки, вооруженные газовым баллончиком, отобрали коробки с обувью и скрылись с места происшествия.

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Отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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