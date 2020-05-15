Двое подростков избили и ограбили 93-летнюю труженицу тыла на Кубани
Двое несовершеннолетних подростка ворвались в дом к 93-летней труженице тыла Марии Мефодьевне Оберемко, проживающей на Кубани. Они избили женщину и украли около двухсот тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Также пострадал ее 73-летний сын, который проживает вместе с ней. Обеременко в результате полученных травм понадобилась госпитализация. Она рассказала, что злоумышленники похитили деньги, но не тронули медали.
По подозрению были задержаны двое молодых людей 15 и 17 лет. Также установлено, что в нападении участвовал еще один молодой человек в возрасте 19 лет. Его сейчас разыскивают.