Двое подозреваемых в нападении на солдата в Хабаровском крае не признали свою вину

Двое из трех подозреваемых в избиении военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае не признали свою вину. Третий мужчина сознался в содеянном. Ранее против них возбудили уголовные дела за вымогательства и неуставные отношения.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что против Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

По данным следствия, в начале октября рядовые Магомедов и Тарчоков напали на военнослужащего Алиева. Они нанесли ему десятки ударов руками и ногами. После этого Магомедов и другой солдат части — Гашимов — решили воспользоваться ситуацией и потребовали от Алиева 20 тысяч рублей и мобильник. Чтобы получить желаемое, они еще несколько раз его ударили. Нападение прекратилось только после того, как вмешались другие служащие.