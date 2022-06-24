Двое пластических хирургов пойдут под суд из-за смерти пациентки

Женщина умерла после пластической операции в Санкт-Петербурге. Суд состоится над врачами, которые ее проводили. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру города.

Пациентка очень тяжело отходила от наркоза после операции. Ее отпустили домой, не оказав необходимой помощи. В результате женщине стало хуже, она вновь оказалась в клинике, где позже скончалась. Оказалось, что при введении наркоза была превышена доза лидокаина, из-за чего случилось отравление.

Во время осмотра машины одного из врачей внутри было найдено значительное количество наркотиков. Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.