26 августа 2023, 18:02
Двое пьяных жителей Тюмени избили должника до смерти ради кроссовок
Суд взял под стражу двух тюменцев за избиение мужчины до смерти ради кроссовок
Двое жителей Тюмени до смерти избили мужчину, задолжавшего им 500 рублей, после чего сняли с тела кроссовки. Они признались в преступлении, обоих взяли под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Все произошло 20 августа около дома по улице Заимка-Волга. Двое мужчин 39 и 24 лет выпивали, и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку живет человек, который должен им 500 рублей. Они нашли его и принялись избивать, пока он не стал тяжело дышать. Нападавшие нанесли должнику множество травм: переломы грудной клетки, разрыв легкого, ушибы и гематомы. Пощупав пульс мужчины и выяснив, что он мертв, злоумышленники сняли с него кроссовки, и один из них переобулся. После этого собутыльники наконец пошли в магазин за алкоголем.
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Злоумышленников обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Центральный суд Тюмени сегодня постановил заключить их под стражу до 20 октября.
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