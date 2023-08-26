Криминал 26 августа 2023, 18:02 Двое пьяных жителей Тюмени избили должника до смерти ради кроссовок Суд взял под стражу двух тюменцев за избиение мужчины до смерти ради кроссовок РИА «Новости»

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Двое жителей Тюмени до смерти избили мужчину, задолжавшего им 500 рублей, после чего сняли с тела кроссовки. Они признались в преступлении, обоих взяли под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Все произошло 20 августа около дома по улице Заимка-Волга. Двое мужчин 39 и 24 лет выпивали, и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку живет человек, который должен им 500 рублей. Они нашли его и принялись избивать, пока он не стал тяжело дышать. Нападавшие нанесли должнику множество травм: переломы грудной клетки, разрыв легкого, ушибы и гематомы. Пощупав пульс мужчины и выяснив, что он мертв, злоумышленники сняли с него кроссовки, и один из них переобулся. После этого собутыльники наконец пошли в магазин за алкоголем.

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Злоумышленников обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Центральный суд Тюмени сегодня постановил заключить их под стражу до 20 октября.