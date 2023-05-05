Криминал 05 мая 2023, 16:29 Двое пьяных жителей Нижнего Новгорода напали на охранников аквапарка

Читать 360tv в

Двое жителей Нижнего Новгорода напали охранников аквапарка «Океанис» из-за того, что им запретили посещать заведение. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Злоумышленники, которые ранее уже имели проблемы с законом, в состоянии алкогольного опьянения попытались попасть в аквапарк. Охрана отказалась пускать их в аквазону. Тогда мужчины начали драться с сотрудниками. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили дебоширов в отдел полиции.