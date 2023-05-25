Криминал 25 мая 2023, 18:50 Двое петербуржцев получили по 14 лет тюрьмы за изготовление 16 килограммов наркотиков

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В Петербурге осудили двух мужчин, которых обвиняли в изготовлении и хранении наркотиков и оружия. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Мужчины изготовили около 16 килограммов наркотиков в переоборудованном под лабораторию гараже. Запрещенные вещества они планировали продать, но не успели: их задержали. При обыске у преступников также нашли оружие.

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Каждый из мужчин получил по 14 лет тюрьмы и штрафу в 600 тысяч рублей. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

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