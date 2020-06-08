Двое парней из Коммунарки попали в реанимацию из-за передозировки. У одного заподозрили еще и COVID-19

Подросток и его старший товарищ оказались в тяжелом состоянии в больнице после того, как «побаловались» запрещенными препаратами. Причем у одного из них, скорее всего, COVID-19. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь утром 7 июня приехала в одну из квартир жилого дома в поселке Коммунарка. Оттуда госпитализировали двух молодых людей.

Один из них — 17-летний ученик десятого класса. Он попал в реанимационное отделение с сильной дыхательной недостаточностью, отравлением неизвестным психотропным веществом, а также аспирационной пневмонией. Последняя возникает из-за попадания в легкие разных веществ в большом объеме.

Его друг, 20-летний юноша, оказался в больнице с более серьезным диагнозом. У него подозревают новую коронавирусную инфекцию. Также врачи заявили, что у молодого человека произошла передозировка неизвестным психотропным веществом. Он находится в медикаментозной коме.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.