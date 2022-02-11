Двое напавших на «Пятерочку» под Истрой находились в РФ нелегально

Двое из четырех подозреваемых в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» под Истрой, при котором погибла кассирша и еще двое пострадали, находились в России нелегально. По этому факту проведут служебную проверку, сообщили ТАСС в подмосковном главке СК.

Представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила, что полиция проведет служебную проверку по факту нелегального пребывания на территории РФ двух обвиняемых в нападении. В рамках расследования дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц.

Ранее в СК сообщили, что четырем задержанным по подозрению в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» и убийстве кассира в селе Новопетровском под Истрой предъявили обвинения.

Двое мужчин в масках и с деревянными рукоятками от топора 9 февраля проникли в магазин, избив управляющую и ее мужа, а также кассиршу, которая от полученных травм скончалась на месте. Преступники забрали из кассы деньги и скрылись, на улице их ждали двое сообщников. Подозреваемых задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления.